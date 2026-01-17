Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Mercato Napoli, si accende la sfida con la Juventus per l’attaccante: botta e risposta!

Il Napoli potrebbe intervenire per un colpo in attacco a gennaio, ma per uno dei suoi obiettivi dovrà fronteggiare la concorrenza della Juventus. Si tratta di Youssef En-Nesyri, per cui la Juventus ha recapitato una propria offerta. Anche il club azzurro, però, ha avanzato una propria proposta.

Dalla Turchia: offerta della Juventus per En-Nesyri

Le voci di queste due offerte arrivano dalla Turchia. Ad annunciare l’offerta della Juventus per En-Nesyri è stato l’esperto di mercato Yagiz Sabuncouglu: il club bianconero avrebbe, a sua detta, inoltrato un’offerta in prestito con diritto di riscatto al Fenerbahce per rilevare l’attaccante marocchino. Si tratta di un ostacolo non indifferente nella trattativa per il Napoli, che però non ha fatto attendere la sua risposta.

Il Napoli risponde: l’offerta al Fenerbahce

Secondo quanto riportato dal giornalista Doruk Tecimer, il Napoli avrebbe a sua volta effettuato una sua offerta per il giocatore: un prestito da 5 milioni con diritto di riscatto a 20 milioni. Il Fenerbahce starebbe valutando favorevolmente questa proposta e le prossime ore potrebbero essere cruciali. Il club azzurro sarà poi chiamato a trovare una destinazione per Lorenzo Lucca per fare posto ad En-Nesyri, con tanti club interessati alla punta ex Udinese.

