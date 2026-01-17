Gioia Napoli, doppio rientro vicinissimo: cerchiata una sfida

Dopo mesi di lunga attesa, il Napoli sta per abbracciare nuovamente due dei suoi condottieri del quarto Scudetto. Romelu Lukaku e Frank Zambo Anguissa, infatti, sono molto vicini al rientro. Il belga, opo esser stato convocato per le sfide di Supercoppa Italiana in Arabia, soprattutto per la sua leadership, non si era più visto. Ora, però, ci siamo: gli azzurri sono pronti ad avere un’arma in più.

Lukaku, ci siamo: rientro previsto in Champions League

Le pagine del Corriere dello Sport, quest’oggi, hanno infiammato i cuori partenopei in vista del rientro molto vicino da parte di Lukaku:

“Antonio Conte è pronto ad abbracciare Lukaku. L’obiettivo del belga è di tornare nell’elenco dei convocati per la sfida di Champions League contro il Copenaghen”.

Il centravanti belga è pronto a mettere in serie difficoltà Conte. Con il suo rientro nella miglior forma fisica, il tecnico potrebbe pensare anche ad una coppia d’attacco con Rasmus Hojlund.

Pronto anche Anguissa: il Napoli recupera le sue pedine

Secondo il quotidiano, anche Anguissa è pronto al rientro il campo. Il centrocampista camerunese negli scorsi giorni ha avuto un problema che non gli ha consentito di recuperare già per la sfida contro il Parma.

Il rientro, adesso, è molto vicino. Si aspetta solo l’ultimo ok da parte dello staff medico per poi portarlo in trasferta a Copenaghen o, nel peggiore dei casi, contro la Juventus all’Allianz Stadium. Il Napoli sta per riabbracciare due suoi leader: ai box ora rimangono solo Kevin De Bruyne e Alex Meret.