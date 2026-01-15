Mercato Napoli, addio Lang solo ad una condizione: la posizione del club

Il futuro di Noa Lang è ancora avvolto nel mistero. Di quello che sarà dell’attaccante azzurro ancora non è chiaro, visto che il rendimento sul campo resta altalenante ed il feeling con la piazza non è ancora sbocciato del tutto. Possibile che l’ex PSV parta già in questa sessione di mercato?

Addio Lang, quali sono le ipotesi?

Quella di Lang al Napoli è un’esperienza che al momento non ha convinto, la piazza così come l’allenatore. Il rendimento è stato altalenante, qualche prestazione positiva c’è stata ma non è chiaro che il ragazzo possa concretamente essere utile a pieno da qui al termine del campionato.

Ci sono dei club che stanno monitorando la situazione, ma il tutto dovrà essere valutato attentamente dal Napoli che non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore e, sembra, nemmeno si valuta l’ipotesi di lasciarlo andare in prestito.

Napoli-Lang, le ultime di Fabrizio Romano

A dare le ultime novità sul futuro di Lang è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, che ha spiegato concretamente come stanno le cose e chi sta seguendo assiduamente il giocatore.