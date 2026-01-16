Napoli-Sassuolo, Conte ne cambia tre rispetto al Parma: la probabile

Il Napoli torna subito a giocare. Il match contro il Parma ha offerto solo uno 0-0 e, dunque, solamente un punto ai partenopei. Tanta amarezza, che può però essere già messa alle spalle con il match di domani. Si giocherà sempre al Maradona, stavolta contro il Sassuolo, che proverà a rovinare la serata degli azzurri. Per evitare ciò, Conte prepara la migliore formazione, che dovrebbe prevedere tre cambi rispetto all’11 di partenze contro il Parma.
Napoli-Sassuolo, Conte ne cambia tre: tornano Juan Jesus, Spinazzola ed Elmas
Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sono previsti tre cambi per Antonio Conte in vista del match di domani contro il Sassuolo. Dovrebbe risedere in panchina Buongiorno, Olivera e Noa Lang, titolari nella sfida contro il Parma.
Al loro posto, dovrebbero tornare nell’11 di partenza rispettivamente Juan Jesus, Spinazzola ed Elmas. Da valutare anche quanto minutaggio verrà offerto a David Neres, uscito anzitempo contro il Parma ma recuperato per il Sassuolo. Di seguito la probabile del Napoli.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. All. Conte.