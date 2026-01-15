Conte recupera il suo pupillo: il giocatore ha smaltito l’infortunio

Il Napoli deve uscire da un altro momento delicato della stagione. I risultati non stanno arrivando, ma la squadra sta dando tutto. Gli infortuni, probabilmente, stanno pesando più del solito. La provocazione di McTominay , d’altronde, non ha lasciato spazio ad interpretazioni: dove sarebbe l’Inter senza i suoi giocatori migliori? Antonio Conte sta chiedendo il massimo ai suoi, ma il recupero degli infortunati sarà essenziale. Nel frattempo, rientra l’allarme per David Neres.

Napoli-Sassuolo, Neres c’è: smaltito l’infortunio

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante brasiliano ha smaltito l’infortunio in fretta e sarebbe pronto a scendere in campo. L’allenatore azzurro potrà contare su di lui contro il Sassuolo, quanto meno nel secondo tempo. Una gara delicatissima, che il Napoli non può sbagliare dopo tre pareggi consecutivi in campionato. L’Inter nel frattempo continua a vincere e la distanza dalla vetta aumenta.

Neres fuori dai guai: Conte aspetta gli atri infortunati

Subentrato nella ripresa di Napoli-Parma e sostituito poco prima del fischio finale, David Neres ha fatto preoccupare tutti i tifosi partenopei. Il problema alla caviglia, però, non è grave. Neres non è a rischio e darà una mano ai compagni, che ne hanno un gran bisogno. L’infermeria, infatti, è ancora molto affollata.