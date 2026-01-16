Napoli-Sassuolo, clamorosa scelta di Conte: l’azzurro partirà titolare

In casa Napoli cresce l’attenzione attorno ad Antonio Vergara, che potrebbe vivere una tappa importante della sua giovane carriera all’indomani del giorno del proprio compleanno. Dopo settimane di segnali positivi e una crescita costante sotto la gestione di mister Antonio Conte, il classe 2003 è oggi una candidatura concreta per una maglia dal primo minuto nella sfida contro il Sassuolo, prossimo avversario in Serie A.
Il giovane Vergara ha convinto mister Conte: chance dal 1’ contro il Sassuolo
Lo spezzone giocato da Antonio Vergara contro il Parma ha lasciato ottime sensazioni all’intero staff tecnico azzurro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, mister Antonio Conte sta valutando seriamente di schierarlo titolare sulla corsia di destra d’attacco, concedendo un turno di riposo a David Neres e Matteo Politano, entrambi alle prese con acciacchi.
A sinistra dovrebbe agire Eljif Elmas, mentre al centro dell’attacco è prevista la conferma di Rasmus Hojlund. Per Vergara si tratta di una grande occasione, non solo simbolica, ma anche tecnica, per dimostrare di poter essere una risorsa importante nel Napoli da qui a fine stagione.