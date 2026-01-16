Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Mercato Napoli, continua il casting per l’attaccante: si complica l’affare per il bomber di Serie A?

Giovanni Manna al telefono al centro d'allenamento

Il Napoli continua a monitorare con grande attenzione la situazione Evan Ferguson in casa Roma. L’attaccante, attualmente in prestito dal Brighton, è sempre più ai margini del progetto targato Gian Piero Gasperini. L’interesse del club partenopeo è concreto, ma al momento non si può ancora parlare di operazione in corso tra le parti. Le ultime notizie parlando anche dell’interesse di alcuni club inglesi: ecco tutti i dettagli.

Napoli, si complica Ferguson? Di Marzio: “L’operazione è ancora in stand-by”

Nel corso della serata, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Evan Ferguson a Sky Sport. L’esperto di calciomercato ha evidenziato sia l’interesse concreto del Napoli (e non solo), sia le valutazioni ancora in corso da parte della Roma, club che detiene attualmente il giocatore in prestito:

Su Ferguson ci sono gli interessamenti del Napoli, c’è qualcosa anche in Inghilterra. La Roma non ha ancora deciso se risolvere con anticipo il prestito e anche lo stesso giocatore preferirebbe restare. L’operazione è ancora in stand-by, la Roma ha meno fretta ma ci pensa ancora, così come anche lo stesso calciatore ha la Roma in testa.

Evan Ferguson in campo in Serie A con la Roma
Evan Ferguson in azione con la Roma in un match di Serie A

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca, il Napoli vuole farsi trovare pronto per l’acquisto del futuro vice Rasmus Hojlund.

Laura Bisogno

