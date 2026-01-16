Cambiano le condizioni per la cessione del giocatore: ora può lasciare il Napoli

Un match contro il Parma difficile, con un Napoli a tratti stanco, con le seconde linee poco nel vivo del gioco e poco vogliose di provare a vincere una sfida importante. Tra questi c’è sicuramente Noa Lang, diventato ormai oggetto di mistero. L’olandese oscilla tra prestazioni di altissimo livello e prestazioni che non rispecchiano i 25 milioni spesi per lui. Una situazione che ora può far cambiare idea al Napoli, che potrebbe lasciarlo partire davanti ad un’offerta irrinunciabile e non solo: si apre anche la pista del prestito.

Il Napoli saluta Lang? Ecco cosa serve per lasciarlo partire

Le vie del mercato sono infinite e non lo scopriamo di certo oggi. Un giorno puoi essere l’uomo in più e l’altro di ritrovi sul mercato, con un piede già sull’aereo. E questo è il caso di Noa Lang, sempre più fuori dal progetto azzurro e che potrebbe seriamente lasciare Napoli già in questa finestra di calciomercato.

All’inizio si pensava che il Napoli avesse intenzione di lasciar partire Lang solo davanti ad un’offerta importante, ma ora lo scenario è cambiato completamente. Infatti, come riportato da Il Mattino, il Napoli prenderebbe seriamente in considerazione l’idea di lasciar partire il numero 70 anche con la formula del prestito, con Turchia e Inghilterra che osservano attentamente il tutto.

Lang sotto osservazione: Turchia e Inghilterra valutano l’affare

I top club turchi si sono già mossi o comunque hanno già mostrato un reale interessamento per provare ad arrivare a Noa Lang. Ora, però, lo scenario è diverso dato l’inserimento dei club inglesi per l’olandese. Infatti, come scrive sempre Il Mattino, l’ex PSV piace in Premier League, con Fulham, Sunderland ed Everton che lo seguono da molto vicino. Un’uscita importante che, eventualmente, garantirebbe al Napoli di operare sul mercato e rafforzare il reparto offensivo.