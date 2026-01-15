Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Attento Napoli, un top club su Joao Gomes: offerta in arrivo

di
Un top club su Joao Gomes.

Il Napoli lavora sul reparto offensivo, tra cessioni e nuovi acquisti. Antonio Conte, in attesa del ritorno di Lukaku, chiede un nuovo attaccante al posto di Lucca. L’ex Udinese, infatti, è destinato a partire. La dirigenza azzurra, però, guarda anche al futuro e al centrocampo. La figura che intriga più di tutte è quella do Joao Gomes.

Napoli su Joao Gomes, ma per giugno: beffa possibile

Joao Gomes è nel mirino del Napoli, ma la società partenopea non ha intenzione di avanzare un’offerta a gennaio. La volontà è quella di chiudere l’operazione in estate, ma potrebbe non esserci tempo. Sul centrocampista brasiliano, infatti, ci sarebbero diversi club interessati. A far paura, però, è l‘Atletico Madrid: i colchoneros hanno appena venduto Conor Gallagher al Tottenham per 40 milioni di euro.

Atletico Madrid su Joao Gomes.
L’Atletico mette nel mirino Joao Gomes per gennaio.

L’Atletico fa sul serio per Joao Gomes: Napoli con le mani legate

Il centrocampista del Wolverhampton resta un obiettivo, ma il Napoli dovrà stare attento alla concorrenza. L’Atletico, secondo Matteo Moretto, avvierà i contatti con il giocatore e con il club inglese nei prossimi giorni. Nel frattempo, il club partenopeo, proverà a chiudere un paio di cessioni che possono sbloccare il mercato.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie