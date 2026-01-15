Attento Napoli, un top club su Joao Gomes: offerta in arrivo

Il Napoli lavora sul reparto offensivo, tra cessioni e nuovi acquisti. Antonio Conte, in attesa del ritorno di Lukaku, chiede un nuovo attaccante al posto di Lucca. L’ex Udinese, infatti, è destinato a partire. La dirigenza azzurra, però, guarda anche al futuro e al centrocampo. La figura che intriga più di tutte è quella do Joao Gomes.

Napoli su Joao Gomes, ma per giugno: beffa possibile

Joao Gomes è nel mirino del Napoli, ma la società partenopea non ha intenzione di avanzare un’offerta a gennaio. La volontà è quella di chiudere l’operazione in estate, ma potrebbe non esserci tempo. Sul centrocampista brasiliano, infatti, ci sarebbero diversi club interessati. A far paura, però, è l‘Atletico Madrid: i colchoneros hanno appena venduto Conor Gallagher al Tottenham per 40 milioni di euro.

L’Atletico fa sul serio per Joao Gomes: Napoli con le mani legate

Il centrocampista del Wolverhampton resta un obiettivo, ma il Napoli dovrà stare attento alla concorrenza. L’Atletico, secondo Matteo Moretto, avvierà i contatti con il giocatore e con il club inglese nei prossimi giorni. Nel frattempo, il club partenopeo, proverà a chiudere un paio di cessioni che possono sbloccare il mercato.