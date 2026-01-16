Buongiorno torna su Napoli-Parma: “Ecco cosa è mancato”, poi è netto sulle assenze

Un punto raccolto contro il Parma, che allontana il Napoli dalla vetta occupata dall’Inter, ora distante sei punti. Un pareggio che sa di beffa, come raccontato anche da Alessandro Buongiorno nel post-partita, sottolineando alcuni aspetti della partita e facendo una parentesi importante sui tanti infortuni in casa azzurra.

“Ci è mancato l’ultimo passaggio”, Buongiorno parla chiaro

Ha avuto anche lui la palla del possibile vantaggio contro il Parma, ma il suo colpo di testa era troppo centrale per sorprendere l’esordiente Rinaldi. Il difensore azzurro si è poi soffermato al termine della sfida ai microfoni di Radio CRC, analizzando la partita e cosa è mancato per raggiungere il successo. Di seguito le sue parole:

“Ci mancata un po’ l’ultima giocata, l’ultimo passaggio, la finalizzazione giusta che ci potesse portare al gol. C’è stata anche un po’ di sfortuna, perché nell’occasione che abbiamo avuto, c’è stato un fuorigioco millimetrico. Siamo amareggiati per questo pareggio, ma cercheremo di lavorare con il mister per migliorare questo aspetto. Potevamo anche essere più veloci per cercare di scardinare un po’ la difesa avversaria”.

Dunque un mix tra l’ultima giocata, sfortuna e poca velocità nel provare a raggiungere l’area avversaria. Un partita condizionata anche dai tanti infortuni in casa Napoli.

“Le assenze pesano”, Buongiorno non si nasconde

A prescindere da come finirà la stagione, l’annata 2025/2026 verrà ricordata dal Napoli come una della stagioni più sfortunate dal punto di vista degli infortuni. Infortuni determinanti e che stanno cercando tanti problemi a Conte e al suo Napoli, come sottolineato anche da Buongiorno a Radio CRC:

“Le assenze pesano e sono importanti, soprattutto visti i tanti impegni. Noi comunque cerchiamo di lavorare al meglio con i preparatori ed il mister per cercare di farci trovare pronti anche quando ci sono rotazioni”.

Infine, non è mancata una parentesi sulla sfida di domani contro il Sassuolo: