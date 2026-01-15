Napoli, il dato spegne i sogni? La statistica boccia gli azzurri

Il pareggio di Parma manda il Napoli a sei lunghezze dall’Inter di Cristian Chivu. Un pari inaspettato dopo la grande prova di forza proprio contro i nerazzurri domenica sera. Ieri, però, con la gara recuperata si è concluso anche il girone d’andata: Conte mai così male.

Napoli, finiti i sogni Scudetto?

Nella sua lunga e vincente carriera d’allenatore, Antonio Conte non aveva mai accumulato così pochi punti al giro di boa. Il Napoli, dopo il punto “guadagnato” contro la squadra di Cuesta, è arrivato a quota 39 punti (contando ovviamente solo le 19 partite e tralasciando la ventesima).

Prima di oggi, per trovare il suo peggior risultato bisogna tornare alla stagione 2011-2012. In quel caso, Conte era al primo anno sulla panchina della Juventus e accumulò ben 41 punti. Altri tempi sicuramente, tante scusanti per questo girone visti gli infiniti infortuni in casa azzurra.

A questo dato, va aggiunta un’altra statistica: 2.11 la media punti nella gare giocate nel weekend, 1.45 in quelle giocate in settimana.

C’è un problema con i turni infrasettimanali in casa Napoli? Antonio Conte è sicuramente l’unico che può risollevare la stagione azzurra nella seconda parte di stagione, magari migliorando nella gestione del doppio impegno, dove i recuperi saranno fondamentali per consentire al tecnico le giuste scelte.