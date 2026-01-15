Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, il dato spegne i sogni? La statistica boccia gli azzurri

Il pareggio di Parma manda il Napoli a sei lunghezze dall’Inter di Cristian Chivu. Un pari inaspettato dopo la grande prova di forza proprio contro i nerazzurri domenica sera. Ieri, però, con la gara recuperata si è concluso anche il girone d’andata: Conte mai così male.

Napoli, finiti i sogni Scudetto?

Nella sua lunga e vincente carriera d’allenatore, Antonio Conte non aveva mai accumulato così pochi punti al giro di boa. Il Napoli, dopo il punto “guadagnato” contro la squadra di Cuesta, è arrivato a quota 39 punti (contando ovviamente solo le 19 partite e tralasciando la ventesima).

Prima di oggi, per trovare il suo peggior risultato bisogna tornare alla stagione 2011-2012. In quel caso, Conte era al primo anno sulla panchina della Juventus e accumulò ben 41 punti. Altri tempi sicuramente, tante scusanti per questo girone visti gli infiniti infortuni in casa azzurra.

A questo dato, va aggiunta un’altra statistica: 2.11 la media punti nella gare giocate nel weekend, 1.45 in quelle giocate in settimana.

C’è un problema con i turni infrasettimanali in casa Napoli? Antonio Conte è sicuramente l’unico che può risollevare la stagione azzurra nella seconda parte di stagione, magari migliorando nella gestione del doppio impegno, dove i recuperi saranno fondamentali per consentire al tecnico le giuste scelte.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
