Brutte notizie in casa Napoli: Conte deve correre ai ripari, non è mai successo prima

Il pareggio tra Napoli e Parma non è stato solo un risultato amaro, ma ha certificato un dato storico. La squadra allenata da Antonio Conte ha chiuso il girone d’andata con 40 punti, il bottino più basso mai registrato dal tecnico pugliese in questa fase della stagione. Un record negativo che non si vedeva nemmeno nella sua prima esperienza in panchina alla Juventus. Il dato emerge dal match di recupero contro il Parma e fotografa un momento delicato, che apre riflessioni sul presente e sul percorso degli azzurri.

Il dato storico che pesa sul Napoli di Conte

Il pareggio con il Parma segna un record negativo nella storia di Conte. Il tecnico non aveva mai fatto così pochi punti in un girone d’andata. Nemmeno nella stagione 2011/12, la prima alla Juventus, si era fermato così in basso.

I numeri raccontano il confronto. Dai 41 punti del 2011/12 ai 44 del 2012/13, passando per i 52 del 2013/14. Poi 46 nel 2019/20, 41 nel 2020/21 e 44 nel 2024/25. Oggi il Napoli chiude a 40, un dato che segna una nuova soglia verso il basso.

Il pareggio con il Parma e il nodo dei punti

Il match contro il Parma ha avuto un peso doppio. Essendo una gara di recupero, ha portato il Napoli a quota 40 in classifica generale, ma ha cristallizzato il girone d’andata a 39 punti. Un dettaglio che fa la differenza nei bilanci stagionali e che alimenta il confronto con il passato di Conte.

Il dato assume ancora più valore se inserito nel contesto della Serie A, dove la continuità resta fondamentale per restare agganciati alle zone alte.