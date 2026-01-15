Mercato Napoli, cessione dietro l’angolo: accordo trovato

Il Napoli pensa al mercato in uscita prima di poter intervenire in entrata. Ogni operazione può essere buona per fare spazio a nuovi innesti. Sulla lista dei possibili addii, seppur in prestito, c’è il nome di Luca Marianucci. Il difensore è sempre più vicino alla Cremonese.

Tutto fatto con la Cremonese: Marianucci pronto a salutare Napoli

Accostato al club di Davide Nicola oramai da qualche settimana, il futuro di Marianucci sembra finalmente deciso. Il Torino ha provato ad inserirsi nella trattativa, senza trovare un principio di accordo con il Napoli. La Cremonese, invece, ha accettato sin da subito l’idea del prestito secco. Come riportato da Luca Marchetti e confermato da Matteo Moretto, la trattativa sarebbe praticamente conclusa. Manca solo il via libera della società partenopea, che continua a lavorare anche sulla cessione di Lorenzo Lucca.