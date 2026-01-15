Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Lucca mette nei guai il Napoli: l’attaccante rifiuta tutti

di
Nessun accordo per Lucca.

Il Napoli vuole un nuovo attaccante e il nome del giorno è quello di Youssef En-Nesyri. Per arrivare alla punta marocchina, tuttavia, la società azzurra deve fare spazio nel reparto offensivo. Lucca e Lang sono in partenza, ma il primo è il candidato numero uno per la cessione a gennaio. L’ex Udinese, però, non ha intenzione di accontentarsi.

Tutti lo cercano, nessuno lo vuole: le squadre su Lucca

Con il ritorno di Romelu Lukaku e l’eventuale arrivo di un nuovo attaccante, Lorenzo Lucca non avrebbe più possibilità di scendere in campo. Il giocatore, tuttavia, cerca la squadra giusta per poter partire. Rifiutata la Turchia, nessun accordo con il Benfica e mancata intesa pure con il Nottingham Forrest. Roma e Juventus potrebbero essere alla finestra, ma non c’è alcuna trattativa. L’ultima spiaggia potrebbe essere l’Arabia, ma i giorni passano e il Napoli è in difficoltà.

Lucca non si muove.
Lucca in uscita, nessun accordo trovato: Arabia ultima spiaggia.

Napoli-Roma, scambio improbabile: i giallorossi hanno deciso

Secondo quarto riportato da Luca Marchetti su SkySport, la Roma non ha intenzione di intavolare una trattativa di scambio per Evan Ferguson. L’attaccante irlandese può partire, ma non per lasciare spazio a Lucca. La dirigenza giallorossa ha altri obiettivi. Una squadra in meno, un’altra verrebbe da dire, in corsa per il numero 27 del Napoli.

