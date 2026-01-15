Addio Lucca, spunta l’ipotesi araba con uno scambio

Il futuro di Lorenzo Lucca resta al centro del chiacchiericcio mediatico per quanto concerne il mercato del Napoli. Il club azzurro è pronto a lasciare andare l’ex Udinese ma serve l’occasione giusta per concretizzare l’operazione. Si è parlato di diversi club che avrebbero mostrato interesse per il giocatore: dal Milan e la Roma in Italia, passando per il Benfica e altri club sparsi in giro per l’Europa.

Addio Lucca, c’è l’Al Hilal alla finestra: possibile uno scambio

Ci sarebbe, però, anche la possibilità che Lucca possa andare a giocare in Arabia Saudita. La notizia è delle ultime ore e riguarderebbe l’interesse dell’Al Hilal per l’attaccante italiano. Un’eventualità che potrebbe stravolgere tutto, considerando anche che il club saudita sarebbe pronto anche ad offrire uno scambio al Napoli.

Lucca-Al Hilal, sul piatto lo scambio con Marcos Leonardo

Il tutto è stato riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, che ha paventato questa ennesima ipotesi per il futuro di Lorenzo Lucca con l’interesse dell’Al Hilal ed una contropartita nella possibile operazione.

“La contropartita è Marcos Leonardo, attaccante brasiliano classe 2003. Giocatore che in stagione è sceso in campo 20 volte, trovando 12 gol.

Tutte idee di lavoro al momento, come quella che vi abbiamo raccontato del Besiktas. Club che potrebbe accelerare sull’italiano se dovesse concludere la cessione di Abraham all’Aston Villa”.