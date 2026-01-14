Napoli bloccato dal Parma: una scelta di Conte ha lasciato tutti perplessi

Il Napoli pareggia per 0-0 contro il Parma. Questo è un risultato che ha il sapore della beffa per gli azzurri, che rischiano di allontanarsi ancora di più dalla vetta della classifica. Nel parapiglia finale, ha generato qualche dubbio la scelta di Stellini (probabilmente su indicazione di Conte dagli spalti) di sostituire il neo-entrato Neres.

Giallo Neres: quale il motivo della sostituzione?

Gli azzurri hanno avuto sempre il controllo del match, ma pagano una scarsa concretezza sotto porta. Nel primo tempo gli azzurri avevano anche sbloccato il match, ma la rete è stata annullata per un fuorigioco a dir poco millimetrico di Mazzocchi. I restanti tentativi del match sbattono tutti sul muro eretto dal portiere avversario Rinaldi.

Nel finale avviene però l’episodio che scatena il giallo: David Neres, entrato in campo al minuto 58, viene richiamato in panchina appena prima dell’inizio del recupero. In panchina serpreggiava insoddisfazione per il suo impatto sul match, ma non è chiaro se la scelta sia esclusivamente tecnica o dovuta ad un nuovo infortunio che sarebbe sicuramente una tegola gigantesca per gli azzurri. Anche i giocatori (Di Lorenzo in primis) sembravano piuttosto stupiti per la scelta di far uscire proprio Neres.

AGGIORNAMENTO ORE 21.00: Stellini ha spiegato così il cambio ai microfoni Dazn: