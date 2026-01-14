Stellini lancia l’allarme: l’annuncio non lascia tranquilli i tifosi del Napoli

Cristian Stellini ha parlato ai microfoni Dazn al termine della gara fra Napoli e Parma, conclusasi con un pareggio a reti bianche. Il vice di Conte (squalificato oggi) ha raccontato le emozioni azzurre al termine di una partita il cui risultato sicuramente non soddisfa gli umori e rischia di pesare molto nella corsa allo Scudetto. Come se non bastasse, le sue parole riaprono l’allarme attorno alle condizioni di David Neres.

Stellini: “Siamo stati sfortunati”

Il vice di Conte ha inanzitutto fatto la sua analisi della gara:

“Ci è mancato il guizzo giusto, un po’ di energia. Giochiamo da tanto tempo con gli stessi calciatori, e quando hai tante partite ravvicinate nel giro di pochi giorni capita che manchi la lucidità. Nel secondo tempo credo che la squadra abbia dato tutto il possibile Il nostro compito ora è mantenere compatti e lucidi testa e fisico di tutta la squadra. Il problema è che ci mancano tanti calciatori che non sappiamo quando torneranno, quindi giocheranno per molto altro tempo gli stessi”.

Commento beffardo il suo riguardo al gol annullato a McTominay:

“Oggi siamo stati sfortunati secondo me: continuiamo ad avere sfortuna nelle questioni del VAR, un centimetro in più piuttosto che una maglia tirata…”

“Neres ha sentito dolore”, l’annuncio scuote il Napoli

Stellini ha spiegato il motivo del doppio cambio riguardante Neres, subentrato a gara in corso e poi richiamato in panchina poco prima dell’inizio del recupero:

“Nessuna anomalia, aveva dato la sua disponibilità per giocare uno spezzone di partita ma una volta entrato ha iniziato a sentire dolore alla caviglia e alla zona articolare”.

Sicuramente questa non è una bella notizia per il Napoli e si aggiunge alle parole non ottimiste riguardo al recupero di Anguissa: