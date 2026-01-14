Napoli ancora beffato dalle decisioni arbitrali: è già polemica fra i tifosi

Il Napoli chiude il primo tempo contro il Parma sul risultato di 0-0. Decisive le tante parate del portiere avversario Rinaldi, ma anche una scelta arbitrale che ha scatenato l’ira dei tifosi del Napoli: si tratta del fuorigioco a dir poco millimetrico di Mazzocchi che ha portato all’annullamento della rete di Scott McTominay.
Il fuorigioco di Mazzocchi sul gol di McTominay è un giallo: le immagini
Il gol, inizialmente convalidato in campo, è stato annullato con l’ausilio del VAR. Le immagini del SAOT che dovrebbero certificare il fuorigioco, però, non tolgono tutti i dubbi: Mazzocchi sembra infatti oltre solo con una porzione pressocché millimetrica della spalla (considerando che il braccio non viene contato come parte punibile per il fuorigioco). Non c’è però una certezza netta rispetto a quanto si vede ma, piuttosto, una “fiducia” della buona fede della tecnologia.
Napoli ancora punito dal regolamento e dagli arbitri
Il Napoli quindi è ancora una volta punito da una scelta arbitrale che lascia qualche dubbio, oltre che da un regolamento che si sta allontanando sempre di più dal gioco del calcio. Anche contro il Verona, infatti, il fallo di mano sanzionato ad Hojlund proviene da una regola che punisce indiscriminatamente un tocco impercettibile, che non influenza in alcun modo la realizzazione della rete. Lo stesso è accaduto oggi: di certo Mazzocchi non può aver tratto un vantaggio da una posizione di così poco oltre la linea del fuorigioco.