Squalifica Conte, il Napoli non ci sta! Mossa in arrivo: i dettagli

Il Napoli non ci sta e pensa al contrattacco: dopo la pesante squalifica di due giornate inflitta ad Antonio Conte dal Giudice Sportivo, il club azzurro sta valutando seriamente la possibilità di fare ricorso. La società ha tempo fino a stasera per decidere: l’obiettivo è diminuire lo stop che allontanerà Conte della panchina nelle prossime due partite.

Napoli, si valuta il ricorso dopo l’espulsione di Conte

Il referto del Giudice Sportivo è stato chiaro: due turni di stop più 15mila euro di multa per mister Conte, dopo le furiose proteste a San Siro. Secondo quanto riportato Orazio Accomando di SportMediaset, la dirigenza partenopea sta analizzando attentamente gli atti nelle ore di oggi.

La deadline è fissata a mezzanotte: se si presenterà appello, si punterà probabilmente a contestare la misura della sanzione, giudicata eccessiva dalla società.

Il Napoli vuole proteggere il proprio allenatore in un momento cruciale della stagione, con gare delicate all’orizzonte. Intanto, senza Conte in panchina, toccherà al suo vice Cristian Stellini guidare la squadra nel recupero contro il Parma (mercoledì al Maradona) e nella sfida successiva contro il Sassuolo (sabato sempre in casa).

Il club azzurro, però, ci spera ancora: un eventuale ricorso potrebbe cambiare le carte in tavola.