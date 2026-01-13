Ultim’ora Napoli, la squalifica di Conte: ecco quante giornate salta

Inter-Napoli resterà una partita che verrà ricordata anche in futuro. E non solo per il risultato finale, ma anche per quanto fatto dal tecnico azzurro, Antonio Conte, poco dopo la concessione del calcio di rigore assegnato all’Inter e conseguente espulsione. A tal motivo, Conte resterà a guardare la squadra dalla tribuna per due giornate.

Conte squalificato e multato: la decisione della Lega Seria A

Il tutto è avvenuto intorno al minuto 26′ del secondo tempo, quando Doveri, con l’intervenuto del VAR, ha assegnato un calcio di rigore per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Da lì in poi Conte ha perso un po’ la lucidità, utilizzando parole offensive verso i direttori di gara, oltre che calciare via un pallone con violenza.

Comportamenti che ha visto la Lega Serie A prendere la decisione di squalificare il tecnico azzurro per due sfide. Conte infatti salterà Parma mercoledì 14 gennaio e Sassuolo il 17 gennaio. Inoltre la Lega ha deciso di multarlo con un’ammenda di 15mila euro. Panchina dunque affidata a Stellini per le sfide contro gli emiliani, con Conte che tornerà in panchina in campionato nella delicata trasferta di Torino contro la Juventus.