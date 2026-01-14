Squalifica Conte, cosa filtra sul possibile ricorso di ADL

La squalifica di due giornate per Antonio Conte ha fatto discutere non poco. Se dal lato Inter si richiedeva una maggiore ‘pena’, lato Napoli non è piaciuta per nulla la squalifica, portando a una reazione di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli non avrebbe digerito infatti la decisione, optando anche per un ricorso. Cosa filtra nelle ultime ore.
Squalifica Conte, pochi margini per un ricorso: i dettagli
Secondo quanto riportato da Il Mattino, appare poco probabile un ricorso contro la squalifica di Conte. Seppur il patron Aurelio De Laurentiis non abbia digerito la decisione del Giudice Sportivo, sembra difficile che si vada verso questa scelta.
ADL starebbe valutando con i propri legali come agire, ma il referto arbitrale lascerebbe pochi margini dal punto di vista giuridico. Decisive, infatti, le relazioni non solo di arbitro e IV uomo, ma anche degli ispettori della Procura Federale FIGC.
Consapevoli di una bassissima probabilità di successo, ADL potrebbe dunque optare per evitare il ricorso.