Mercato Napoli, cambia tutto: l’operazione salta definitivamente

Il Napoli ha ribaltato i piani per il centrocampo: molto probabilmente non ci saranno acquisti in mediana, nonostante le voci insistenti delle scorse settimane. Con il rientro imminente di Frank Anguissa, la decisione di trattenere Antonio Vergara permetterà agli azzurri di concentrarsi su altre priorità.

Anguissa, il vero colpo di mercato per Conte

Frank Anguissa rappresenta il rinforzo più importante che il Napoli potesse sperare in questo momento. Il camerunense è quasi pronto per il rientro: salvo imprevisti, tornerà disponibile tra una decina di giorni, pronto a riprendersi il posto da titolare in mediana.

Con Elmas, Lobotka e un super McTominay che stanno brillando, in attesa del pieno recupero di Kevin De Bruyne e Billy Gilmour, il gruppo attuale appare sufficiente per reggere fino a giugno senza forzare operazioni rischiose. Ma la vera novità a centrocampo è la permanenza di un gioiellino che ha convinto tutti in casa Napoli: Antonio Vergara.

Vergara resta a Napoli: ha convinto il mister

Secondo Il Mattino, Antonio Vergara non partirà più in prestito a gennaio. Il giovane talento azzurro, che sembrava destinato a una cessione per trovare minutaggio altrove, resterà invece a Castel Volturno.

Conte e lo staff tecnico lo considerano ormai parte integrante del progetto, utile come alternativa e per crescere osservando da vicino i titolari. Una scelta che premia il talento del ragazzo, e che permette al Napoli di mantenere una rosa all’altezza senza spendere: i limiti economici sono noti, e senza uscite rinforzarsi è impossibile.