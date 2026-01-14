Il Napoli sfida la Roma! Manna è già al lavoro: l’affare per il classe 2002 può decollare

Il Napoli ha messo gli occhi su Moris Valincic, terzino destro classe 2002 della Dinamo Zagabria, e sta già lavorando per portarlo a Castel Volturno a giugno. Secondo Gianluca Di Marzio la dirigenza azzurra sta spingendo per chiudere l’intesa con il club croato già ora, ma concorrenza è alta: anche la Roma è sulle sue tracce.

Valincic, il piano del Napoli

Moris Valincic, 24 anni compiuti da poco, è uno dei prospetti più interessanti del campionato croato. Diversi club si sono già mossi per accaparrarselo, tra cui anche gli azzurri. Con le note limitazioni finanziarie, il Napoli ha scelto la strada più intelligente: anticipare la concorrenza bloccando il giocatore per la prossima estate.

Secondo Gianluca Di Marzio gli azzurri stanno davvero provando a trovare l’intesa con la Dinamo. In questo modo il Napoli si garantirebbe un rinforzo di qualità senza spendere cifre folli a gennaio. Ma la concorrenza, anche dei club di Serie A, non manca.

Roma sullo sfondo, ma gli azzurri spingono forte

Come riportato da Di Marzio, anche la Roma segue Valincic da tempo, e potrebbe rientrare in partita se il Napoli non accelera. Anche l’Inter, in passato, aveva effettuato un sondaggio, ma al momento non sembra in pressing.

Il vantaggio azzurro sta nella velocità: la trattativa è avviata, ci sono contatti diretti con il club croato e la volontà è di chiudere presto. Se tutto andrà secondo i piani, dunque, da luglio il Napoli potrebbe avere un’alternativa affidabile e giovane sulla destra.