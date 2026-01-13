Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Marianucci in uscita, arrivano conferme: la trattativa avanza

Novità su Marianucci.

Il Napoli ha deciso di cedere Luca Marianucci in prestito, per dare al difensore la possibilità di giocare con più costanza. Da diverse settimane c’è un principio d’accordo con la Cremonese, ma nella trattativa si è inserito anche il Torino. I due club italiani, però, hanno avanzato proposte diverse. La posizione del club partenopeo è categorica.

Marianucci tra Cremonese e Torino: il Napoli ha deciso

Marianucci può essere una pedina importante per il futuro e la società di Aurelio De Laurentiis non vuole privarsi del suo talento. Il prestito può fargli bene, ma il suo futuro è a Napoli. La Cremonese ha compreso l’esigenza e si accontenterebbe di un prestito secco, il Torino no. I piemontesi vorrebbero un dritto di riscatto, ma il Napoli non accetta offerte inferiori ai 20 milioni. Secondo SkySport, però, la trattativa non è tramontata. Si cerca l’intesa.

