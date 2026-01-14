Il Napoli pesca in Serie A: che colpo! Arriva lui al posto di Raspadori

Il trasferimento di Jack Raspadori all’Atalanta ha scatenato un effetto a catena nel reparto offensivo bergamasco, con Ademola Lookman che potrebbe finire improvvisamente sul mercato. Il Napoli segue con attenzione l’esterno nigeriano per rinforzare l’attacco, ma la concorrenza è altissima.
Napoli – Lookman, ci risiamo: tentativo per gennaio
L’arrivo a titolo definitivo di Raspadori dall’Atletico Madrid ha cambiato gli equilibri in casa Atalanta. Con un reparto già ricco di alternative, la Dea può permettersi di valutare cessioni eccellenti per fare cassa. Ademola Lookman resta il più corteggiato: il suo addio non è più così impensabile.
Da tempo il Napoli apprezza le qualità del nigeriano, e secondo Il Mattino potrebbe essere una pista da seguire: Conte e il DS Manna lo vedono come innesto ideale per dare alternative e imprevedibilità in avanti. Il problema resta però il mercato invernale blindato a saldo zero: impossibile spendere cifre rilevanti senza cessioni o scambi, quindi un’operazione diretta appare fuori portata, almeno per ora.
Il Galatasaray accelera: Lang resta in azzurro?
Come riportato da Il Mattino, i turchi del Galatasaray sono già pronti a soddisfare le richieste di Percassi con una cifra importante.
Se l’affare andasse in porto nelle prossime ore o giorni, salterebbe ogni possibilità per il Napoli e verrebbe meno anche l’interesse per altri esterni, come Noa Lang.
La palla resta ora al giocatore e alla volontà dell’Atalanta di lasciarlo partire a gennaio: il Napoli ci proverà, ma al momento diversi ostacoli sembrano insormontabili.