Napoli-Parma, tripla assenza per l’allenatore: non saranno convocati

Tre nuove assenze per Napoli-Parma.

Il Napoli arriva da due pareggi in campionato, che hanno rallentato la corsa al primo posto. L’obiettivo numero uno contro il Parma, dunque, è quello di tornare ai tre punti. Non sarà facile, però, battere il Parma di Carlos Cuesta. Gli emiliani hanno vinto tre degli ultimi sei incontri. L’allenatore spagnolo, tuttavia, dovrà fare a meno di tre giocatori importanti.

Cuesta e la lista dei convocati: tre giocatori saltano il Napoli

Non sono titolari inamovibili, ma rientrano comunque nelle rotazioni. Cuesta dovrà fare a meno di Lovik e Almqvist, alle prese con guai muscolari. L’allenatore del Parma, inoltre, non avrà a disposizione neanche Guaita per un infortunio alla spalla. I tre giocatori si aggiungono agli assenti già preventivati: Suzuki, Frigan e Ndiaye. Anche il Napoli, però, non se la passa bene.

Napoli-Parma, tre nuove assenze per Carlos Cuesta.

L’infermeria non si svuota: altri problemi per Meret e Anguissa

Stando alle ultime notizie arrivate in casa Napoli, nella lista degli indisponibili torna Alex Meret. Il portiere era rientrato da poco, ma sarà costretto a saltare anche la sfida con il Parma. Ne avranno ancora per un po’ i soliti De Bruyne, Gilmour, Lukaku e Anguissa. Il centrocampista africano, secondo SkySport, potrebbe prolungare il suo periodo di inattività a causa di una lieve lombalgia.

