Condizioni Meret, ecco i tempi di recupero per il portiere del Napoli

Tanta sfortuna per Alex Meret. Dopo l’infortunio al piede subito a ottobre, nelle scorse settimane l’estremo difensore del Napoli era rientrato ad allenarsi in gruppo, per prepararsi a tornare a giocare una partita ufficiale. Negli scorsi giorni però, la nuova brutta notizia, con la distorsione alla spalla. Inizialmente non erano chiari i tempi di recupero, ma ora spunta la data del rientro del portiere.

Infortunio Meret, circa un mese di stop per il portiere del Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la distorsione alla spalla rimediata in allenamento per Meret gli causerà circa un mese di stop. L’estremo difensore mancherà dunque per l’intero mese di gennaio e per parte del mese di febbraio, tornando ad allenarsi e sperando di tornare a giocare tra febbraio e marzo.

Un’altra tegola per il Napoli e per Conte, oltre per il giocatore che in questa stagione è stato falcidiato dagli infortuni.

