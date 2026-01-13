Home ->

Infortunio Meret, cosa filtra sulle condizioni del portiere del Napoli

La sfortuna per Alex Meret non sembra andarsene. Dopo la frattura del piede destro, subita alla vigilia del match contro l’Inter a ottobre, l’estremo difensore ha subito un altro infortunio. Come comunicato dal club partenopeo, è arrivato un trauma distorsivo alla spalla destra, che rimette ai box il portiere degli azzurri.

Infortunio Meret, ancora incerti i tempi di recupero

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i tempi di recupero per Meret sono ancora incerti. Il portiere, infortunatosi negli scorsi giorni, dovrà sottoporsi prossimamente a nuovi controlli per chiarire quando potrà tornare disponibile per Antonio Conte e per il Napoli.

Nel frattempo, dunque, la titolarità spetterà sempre a Milinkovic-Savic, divenuto portiere fisso titolare di questa stagione dei partenopei visti gli sfortunati problemi del compagno di reparto.

Meret torna tra gli indisponibili: la lista degli infortunati

Dopo aver abbandonato la lista degli indisponibili poco più di una settimana fa, Alex Meret torna tra i giocatori che non possono far parte della rosa partenopea. Assieme a lui, ci sono sempre Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Lukaku, con Neres in procinto di tornare.

Una situazione dunque complicata per Antonio Conte, che non può contare ancora su gran parte dei suoi big della rosa.

