Napoli, Conte esplode dopo il rigore per l’Inter: giusto assegnare il fallo?

Doveva essere la sera del colpo di grazie nei confronti del Napoli, ma invece è stata quella della dimostrazione di forza dei partenopei. Nonostante le numerose assenze, i campioni d’Italia splendono a San Siro e ottengono un buon punto con l’Inter capolista, tenendo ancora viva la corsa Scudetto. L’episodio più discusso della gara è stato senza dubbio il rigore assegnato ai padroni di casa, che ha portato all’espulsione di Conte e al momentaneo 2-1 di Calhanoglu. Ma è stato giusto assegnare il fallo?

Inter-Napoli, nessun dubbio sul rigore: corretta la decisione finale

L’assegnare del rigore all’Inter a venti minuti della gara ha fatto letteralmente esplodere Conte, che ha addirittura urlato “Vergognatevi!” in faccia al quarto uomo. Inevitabile l’espulsione per il tecnico degli azzurri, indemoniato dopo la decisione dell’arbitro. Tante polemiche per il rigore, che però era netto secondo i quotidiani sportivi. Per la Gazzetta dello Sport è da punire il “pestone di Rrahmani su Mkhitaryan“, con il difensore azzurro che avrebbe dovuto essere anche ammonito.

Stesso responso da parte del Corriere dello Sport, che rimprovera l’arbitro Doveri per non aver visto in diretta lo “step on foot di Rrahmani“, nonostante fosse vicino all’azione. Giusto assegnare il rigore anche per Tuttosport, con il VAR che fa bene a richiamare Doveri.

Nessun errore, dunque, da parte della terna arbitrale, nonostante la reazione furibonda di Conte. Chiaro che l’importanza della gara e il peso specifico di quel rigore abbiano scaldato il tecnico partenopeo, che di certo non eccelle per calma e tranquillità. Ci teniamo stretti, però, i suoi tanti pregi.