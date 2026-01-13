Inter-Napoli, Open VAR chiarisce sull’episodio del rigore: ecco la spiegazione

Una partita terminata domenica sera, ma che fa e farà ancora parlare, e non solo in termini prettamente calcistici. Inter-Napoli verrà ricordata sia per un 2-2 spettacolare che per quell’episodio del calcio di rigore assegnato ai nerazzurri, che non trova d’accordo proprio tutti. Ora, però, ci ha pensato il consueto appuntamento di Open VAR di Dazn a far chiarezza su quanto accaduto: decisione corretta.

“Episodio codificato”, De Marco fa luce sull’accaduto

Il tutto si racchiude intorno a quel minuto 71′, quando l’arbitro Doveri è stato richiamato al VAR per un presunto fallo in area di rigore commesso da Rrahmani su Mkhitaryan. All’inizio sembrava quasi che nessuno se ne fosse accorto, ma l’episodio non è passato inosservato al VAR, bravo ad intervenire, come raccontato da Andrea De Marco a Open VAR. Di seguito le sue parole a Dazn:

“Rigore da concedere? Assolutamente sì, è uno di quegli episodi codificati perché si tratta di ‘step on foot’. In questo caso il calciatore dell’Inter anticipa quello del Napoli e inevitabilmente gli dà un pestone. L’arbitro dal campo, data probabilmente la velocità dell’azione, non l’ha visto, ma il VAR molto bene, è intervenuto facendoglielo rivedere e facendogli concedere il calcio di rigore all’Inter. Rrahmani non ammonito? Ci stava il cartellino giallo per fallo imprudente.

Dunque giusto concedere il calcio di rigore, mentre manca un cartellino giallo al numero 13 azzurro. Resta comunque un rigore che non trova d’accordo tutti, soprattutto Antonio Conte.

Conte infuriato dopo il rigore all’Inter: ecco quante partire salterà il tecnico

Di certo non è passato inosservato il comportamento di Antonio Conte, dopo che Doveri ha indicato il dischetto d’area di rigore a seguito della revisione al monitor. Una sfuriata vera e propria del tecnico azzurro, con parole pesanti e un calcio al pallone violento. Comportamenti che ha indotto la Lega Serie A a squalificarlo per due giornate. Conte dunque salterà la sfida di mercoledì contro il Parma e di sabato contro il Sassuolo.