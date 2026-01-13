Inter-Napoli, l’analisi di Rrahmani: “Decisa dagli episodi”

Il Napoli si prepara a scendere in campo per recuperare la sfida contro il Parma, rimandata a causa degli impegni in Supercoppa. La sfida contro l’Inter, tuttavia, fa ancora rumore. Gli azzurri hanno rischiato di perdere uno scontro diretto cruciale, ma hanno conquistato un punto nonostante le difficoltà. Amir Rrahmani ha parlato della partita ai microfoni di Radio CRC.

Rrahmani sugli episodi di Inter-Napoli: “Giusto così”

A pochi giorni dalla sfida scudetto contro i nerazzurri, il difensore kosovaro ha analizzato la prestazione con lucidità:

“Dal punto di vista tattico abbiamo fatto un’ottima partita: abbiamo creato, ci siamo difesi bene, abbiamo gestito bene la palla. Gli episodi hanno deciso il risultato ed è giusto cosi: il campionato sarà lungo, ci sono ancora tante partite da giocare. L’inter è una squadra molto forte con giocatori molto bravi: una delle avversarie più complesse da affrontare.”

Rrahmani, poi, ha espresso tutta la sua emozione per il premio come miglior difensore della scorsa stagione:

“Significa molto. Ho 31 anni e sono in Serie A da sette anni: è un privilegio ed un onore. È un traguardo importante per tutti i sacrifici che ho fatto.”

Queste le parole del difensore a poche ore dal match contro il Parma, fondamentale per tornare a vincere.