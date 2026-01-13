Il Napoli pensa al grande colpo per il centrocampo: arriva dal Bayern Monaco

Il mercato avanza e il Napoli aspetta l’occasione giusta per intervenire. La dirigenza azzurra valuta eventuali uscite, ma per il momento non c’è nulla di davvero concreto. In entrata si guarda ad un rinforzo per il centrocampo e un nome che piace molto è quello di Leon Goretzka. La trattativa per arrivare al tedesco, però, non è per niente facile.

Napoli su Goretzka, il Bayern resiste: trattativa complicata

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su YouTube, il Napoli sarebbe interessato al centrocampista del Bayern Monaco. Il 31enne ha un contratto in scadenza a giugno e diversi club hanno messo gli occhi su di lui. I tedeschi potrebbero aprire alla cessione, ma il club partenopeo preferirebbe acquistare il giocatore a parametro zero. Per giugno, però, le pretendenti aumenteranno e il Bayern, nel frattempo, potrebbe offrire il rinnovo.

Goretzka come Joao Gomes, Napoli in stallo

Discorso molto simile per quanto riguarda Joao Gomes, centrocampista classe 2001 che il Napoli seguirà attentamente per l’estate. In questo caso la trattativa sembrava in fase avanzata ma, come confermato da Fabrizio Romano, difficilmente si sbloccherà a gennaio. Ogni discorso, dunque, sarà rimandato. Nel frattempo gli azzurri continueranno a lavorare su eventuali cessioni, per sbloccare il mercato in entrata.