Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Il Napoli pensa al grande colpo per il centrocampo: arriva dal Bayern Monaco

di
Il Napoli pensa al grande colpo.

Il mercato avanza e il Napoli aspetta l’occasione giusta per intervenire. La dirigenza azzurra valuta eventuali uscite, ma per il momento non c’è nulla di davvero concreto. In entrata si guarda ad un rinforzo per il centrocampo e un nome che piace molto è quello di Leon Goretzka. La trattativa per arrivare al tedesco, però, non è per niente facile.

Napoli su Goretzka, il Bayern resiste: trattativa complicata

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su YouTube, il Napoli sarebbe interessato al centrocampista del Bayern Monaco. Il 31enne ha un contratto in scadenza a giugno e diversi club hanno messo gli occhi su di lui. I tedeschi potrebbero aprire alla cessione, ma il club partenopeo preferirebbe acquistare il giocatore a parametro zero. Per giugno, però, le pretendenti aumenteranno e il Bayern, nel frattempo, potrebbe offrire il rinnovo.

Napoli su Goretzka.
Il Napoli pensa a Goretzka per il centrocampo: il giocatore è in scadenza.

Goretzka come Joao Gomes, Napoli in stallo

Discorso molto simile per quanto riguarda Joao Gomes, centrocampista classe 2001 che il Napoli seguirà attentamente per l’estate. In questo caso la trattativa sembrava in fase avanzata ma, come confermato da Fabrizio Romano, difficilmente si sbloccherà a gennaio. Ogni discorso, dunque, sarà rimandato. Nel frattempo gli azzurri continueranno a lavorare su eventuali cessioni, per sbloccare il mercato in entrata.

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie