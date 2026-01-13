Dietrofront Joao Gomes: l’annuncio di Romano raffredda i tifosi

Il nome di Joao Gomes aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi del Napoli, soprattutto dopo le voci circolate nelle ultime ore su un possibile affondo imminente. L’ipotesi di un arrivo già a gennaio, però, è stata rapidamente ridimensionata. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, che ha raffreddato il clima attorno alla trattativa, spiegando come la situazione sia ancora lontana da una svolta concreta. Uno scenario che riporta il discorso su binari più prudenti, tra concorrenza e tempi lunghi.

Le parole di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano è intervenuto per chiarire la posizione sul possibile asse Napoli-Joao Gomes. Il giornalista ha sottolineato come, al momento, non esistano le condizioni per parlare di un trasferimento a gennaio, smentendo di fatto un accordo già definito.

“Il discorso vale per giugno, ma siamo ben lontani dal rettilineo dell’arrivo. Manca tanto e ci sono molte squadre dalla Premier sul calciatore. Ne parleremo molto.”

Parole nette, che ridimensionano le indiscrezioni circolate nelle ore precedenti e riportano la trattativa a uno stato embrionale.

Nessuna trattativa chiusa per gennaio

Secondo Romano, tra il Napoli e Joao Gomes non c’è nulla di concreto per la sessione invernale. Il centrocampista brasiliano resta un profilo apprezzato, ma la concorrenza è ampia e arriva soprattutto dalla Premier League. Club inglesi continuano a monitorare la situazione, rendendo complesso qualsiasi tipo di accelerazione.

La smentita arriva in contrasto con quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, che aveva parlato di contatti avanzati. Al momento, però, la linea è chiara: nessun accordo e nessuna chiusura imminente.

Napoli prudente e sguardo al futuro

Il Napoli, dal canto suo, non ha fretta. La dirigenza continua a muoversi con attenzione, consapevole che operazioni di questo livello richiedono tempo, strategia e condizioni favorevoli. Joao Gomes resta un nome seguito, ma senza urgenze immediate.

Il mercato è fatto anche di attese e di scelte ponderate. In questo momento, più che gli annunci, contano l’equilibrio e il rispetto dei tempi. Ed è spesso così che si costruiscono le operazioni più solide.