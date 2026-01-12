Occhio Napoli, messo in dubbio McTominay? La frase fa scattare la polemica!

“Ci siamo presentati senza Anguissa, Gilmour, Lukaku, De Bruyne, Neres… Provate a togliere ad una squadra come l’Inter giocatori come del calibro di Thuram, Barella e Lautaro e poi vediamo come va a finire“. Si era espresso così Scott McTominay al termine del match contro l’Inter sulle tante assenze del Napoli. Una farse che non ha trovato però d’accordo l’ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi.

Inter-Napoli, Bergomi risponde a McTominay: “Più importante l’assenza di Dumfries”

Beppe Bergomi, negli studi di ‘Sky Sport’ al termine del big match tra Inter e Napoli di ieri sera, ha commentato le parole di Scott McTominay sulle numerose defezioni con cui la squadra di Antonio Conte si è presentata a San Siro.

Per l’ex difensore nerazzurro l’assenza più pesante ce l’aveva infatti Cristian Chivu: