Occhio Napoli, messo in dubbio McTominay? La frase fa scattare la polemica!

Scott McTominay in campo con la maglia del Napoli durante una partita di campionato allo stadio Diego Armando Maradona

Ci siamo presentati senza Anguissa, Gilmour, Lukaku, De Bruyne, Neres… Provate a togliere ad una squadra come l’Inter giocatori come del calibro di Thuram, Barella e Lautaro e poi vediamo come va a finire“. Si era espresso così Scott McTominay al termine del match contro l’Inter sulle tante assenze del Napoli. Una farse che non ha trovato però d’accordo l’ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi.

Inter-Napoli, Bergomi risponde a McTominay: “Più importante l’assenza di Dumfries”

Beppe Bergomi, negli studi di ‘Sky Sport’ al termine del big match tra Inter e Napoli di ieri sera, ha commentato le parole di Scott McTominay sulle numerose defezioni con cui la squadra di Antonio Conte si è presentata a San Siro.

McTominay dopo Inter-Napoli ai microfoni di DAZN

Per l’ex difensore nerazzurro l’assenza più pesante ce l’aveva infatti Cristian Chivu:

È più importante l’assenza di Denzel Dumfries all’Inter che quelli che mancano al Napoli”.

