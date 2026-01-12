Napoli, cambiano i tempi di recupero? Fissata la data per il rientro di Neres

Quella di David Neres sembrava poter essere un’assenza pesantissima per la sfida contro l’Inter ma, anche a San Siro, Antonio Conte è riuscito a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Nonostante il suo forfait non abbia pesato, il brasiliano continua ad essere un elemento fondamentale per il tecnico salentino e già per la gara di mercoledì contro il Parma potrebbe tornare a disposizione.
Napoli, Neres verso il recupero per il match contro il Parma
David Neres si è fatto male durante il secondo tempo del match contro la Lazio, accusando un problema alla caviglia sinistra. Il brasiliano è stato costretto a a dare forfait per la gara contro l’Inter ma il suo rientro in campo potrebbe arrivare prima del previsto.
Secondo quanto raccontato da Ciro Troise, giornalista del ‘Corriere del Mezzogiorno’, Neres dovrebbe recuperare per la sfida contro il Parma di mercoledì. Lo staff medico del Napoli non ha comunque intenzione di correre rischi e percorrerà la strada della prudenza.