Napoli, nuovo premio per lo Scudetto vinto: che gioia!

Il Napoli continua a riscuotere successi, dentro e fuori dal campo. Messa in archivio la trasferta di San Siro contro l’Inter, con i partenopei che hanno dato vita ad una grande prestazione nonostante le difficoltà di formazione, adesso è il momento di pensare ai prossimi impegni. Nel mentre arriva una onorificenza per il direttore generale dell’Area Business Tommaso Bianchini, vincitore del Tuttohotel Awards per la promozione del territorio.

Tuttohotel Awards, premio per il DG del Napoli Bianchini

Dal 12 al 14 gennaio vanno in scena alla Mostra d’Oltremare i Tuttohotel Awards, giunto alla sua sesta edizione e riferimento assoluto per il settore dell’ospitalità. Nel corso dell’evento odierno, che ancora una volta ha voluto mettere in risalto le eccellenze del Centro-Sud Italia e la valorizzazione delle bellezze offerte dal territorio, Tommaso Bianchini ha ricevuto il Premio per la Promozione del Territorio.

Un riconoscimento che arriva dopo la vittoria del quarto scudetto nella storia del Napoli e dopo la grandiosa festa per celebrare il lieto evento. Il direttore generale dell’Area Business del club partenopeo è stato il grande artefice della favolosa sfilata dei bus scoperti, che ha animato un’intera città e che ha regalato immagini note ormai a tutto il mondo. Una grande soddisfazione per Bianchini e per il Napoli, che quest’anno celebrerà il centenario dalla fondazione e che spera di farlo ancora una volta in grande stile.