Inter-Napoli, McTominay on fire: “Provate a togliere i big all’Inter, poi vediamo”

Inter-Napoli si chiude 2-2 nel segno di Scott McTominay. Lo scozzese segna una doppietta e raggiunge per due volte i nerazzurri, chiudendo poi il match col suo secondo gol. Il centrocampista non è solo ‘on fire’ in campo ma anche fuori. Le sue parole ai microfoni di DAZN.

Scott McTominay ha parlato a DAZN dopo Inter-Napoli. Le sue parole.

“Provate a togliere i big all’Inter”

“Tutti hanno dato ogni singola goccia di sudore, non cediamo di un millimetro. Ci siamo presentati senza Anguissa, Gilmour, Lukaku, De Bruyne, Neres… Togliete all’Inter giocatori come Thuram, Barella e Lautaro e poi vediamo “.

Errori sul primo gol.

Insieme a McTominay ha parlato anche Juan Jesus. Le sue dichiarazioni.

“Thuram? E’ un attaccante eccelente, conosco tanti attaccanti e non era complicato. Era importante non perdere e abbiamo fatto una grande partita. Conte? Il mister ha il suo carattere ed è un vincente. Lui ci dà la carica era importante non perdere ed abbiamo avuto una grandissima reazione”.