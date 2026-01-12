Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, la verità sul recupero e sul futuro: parla direttamente De Bruyne!

Kevin De Bruyne guarda in camera

Kevin De Bruyne ha parlato in Belgio a margine della settantaduesima cerimonia della ‘Scarpa d’Oro a Middelkerke’, dove è stato premiato con l’inserimento nella ‘Hall of Fame’ belga, insieme Philippe Albert e Michel Preud’homme. Il centrocampista del Napoli, ai box dallo scorso 25 ottobre a causa di una lesione al bicipite femorale, si è espresso sulle sue condizioni e sul suo futuro.

Napoli, De Bruyne: “La riabilitazione sta procedendo molto bene”. E sul futuro…

Kevin De Bruyne, a margine della settantaduesima cerimonia della Scarpa d’Oro a Middelkerke, ha parlato del suo infortunio e del su recupero:

La riabilitazione sta procedendo molto bene. A breve farò una TAC. Spero di potere tornare quanto prima, di ricominciare presto a correre. Mi auguro di essere al top della forma per la Coppa del Mondo di quest’estate, nelle migliori condizioni possibili. L’operazione è stata purtroppo necessaria”.

Kevin De Bruyne in campo con la maglia del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it

Il centrocampista del Napoli ha voluto inoltre fare chiarezza sul suo futuro, commentando la possibilità di rivederlo giocare in patria:

“Mi piacerebbe, ma non è nei miei pensieri perché sono contento di essere al Napoli“.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
