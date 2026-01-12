Napoli, la verità sul recupero e sul futuro: parla direttamente De Bruyne!

Kevin De Bruyne ha parlato in Belgio a margine della settantaduesima cerimonia della ‘Scarpa d’Oro a Middelkerke’, dove è stato premiato con l’inserimento nella ‘Hall of Fame’ belga, insieme Philippe Albert e Michel Preud’homme. Il centrocampista del Napoli, ai box dallo scorso 25 ottobre a causa di una lesione al bicipite femorale, si è espresso sulle sue condizioni e sul suo futuro.

Napoli, De Bruyne: “La riabilitazione sta procedendo molto bene”. E sul futuro…

Kevin De Bruyne, a margine della settantaduesima cerimonia della Scarpa d’Oro a Middelkerke, ha parlato del suo infortunio e del su recupero:

“La riabilitazione sta procedendo molto bene. A breve farò una TAC. Spero di potere tornare quanto prima, di ricominciare presto a correre. Mi auguro di essere al top della forma per la Coppa del Mondo di quest’estate, nelle migliori condizioni possibili. L’operazione è stata purtroppo necessaria”.

Il centrocampista del Napoli ha voluto inoltre fare chiarezza sul suo futuro, commentando la possibilità di rivederlo giocare in patria: