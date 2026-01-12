Clamoroso colpo di scena: salta l’operazione e il Napoli si inserisce, pronto l’assalto di mercato

La Roma starebbe seriamente pensando di allontanarsi dalla pista Giacomo Raspadori per concentrare le proprie forze su altri obiettivi. Dopo aver valutato diverse opzioni, la Roma si starebbe preparando a chiudere un doppio colpo in attacco, con il Napoli che potrebbe essere pronto a sfruttare l’opportunità. Raspadori può davvero tornare alla corte di Antonio Conte.
La Roma cambia rotta: il doppio colpo in attacco
Nelle ultime ore, la Roma sarebbe stata indispettita, secondo ‘La Repubblica’, dall’indecisione dell’ex azzurro e starebbe perciò pensando di abbandonare l’idea di ingaggiare Giacomo Raspadori. Con il Napoli pronto ad affondare il colpo.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma starebbe puntando su Robinio Vaz, attaccante francese del Marsiglia, classe 2007, per rinforzare il reparto offensivo.
Il Napoli in pole position per Raspadori
Il giovane attaccante attualmente all’Atletico Madrid, che aveva suscitato l’interesse della quadra della Capitale, sembra quindi ora destinato a un futuro diverso, con il club giallorosso che ha deciso di concentrare i propri sforzi su altri profili.
Il Napoli avrebbe, dal canto suo, avviato una vera e propria corsa per accaparrarsi Giacomo Raspadori, che potrebbe unirsi al progetto affidato alla guida di Antonio Conte.