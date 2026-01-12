Juventus – Napoli, biglietti in vendita: splendide notizie per i tifosi!

Il Napoli mette nel mirino i prossimi impegni ed in particolare il big match di fine gennaio contro la Juventus. I partenopei confidano di arrivare alla sfida contro i bianconeri a ritmi fisici e mentali elevati, nella speranza di poter continuare a dire la propria nella lotta scudetto e magari ad accorciare le distanze dalla vetta. Proprio in vista dello scontro con la Vecchia Signora, arrivano ottime notizie per il club partenopeo: questa volta non ci saranno limiti territoriali per la vendita dei biglietti, con i tifosi azzurri che dunque potranno essere allo stadio.

Buone notizie per il tifo azzurro: aggiornamenti determinanti in vista della Juve

Sebbene manchi ancora diverso tempo, in casa Napoli si inizia già a pensare alla super sfida del 25 gennaio contro la Juventus. Gli uomini di Antonio Conte confidano di arrivare alla sfida dell’Allianz Stadium nelle condizioni migliori, nonostante le numerose assenze causa infortunio.

Nel frattempo arrivano buone notizie per i tifosi. Come annunciato dallo stesso club, a partire da giovedì saranno disponibili i biglietti per la trasferta contro la Juventus. Questa volta potranno esserci anche i residenti in Campania, limite territoriale talvolta applicato in altre circostanze. La vendita sarà a disposizione di coloro che dispongono della fidelity card del Napoli, senza la possibilità del cambio nominativo.

Staffetta del Napoli prima della Juventus: i prossimi impegni degli azzurri

Il duello tra Juventus e Napoli sarà a fine mese, ma prima dello scontro diretto dell’Allianz Stadium gli azzurri dovranno giocare diverse gare.

Il primo impegno in calendario è il recupero contro il Parma, in programma questo mercoledì alle ore 18:30. Dopodiché testa al weekend per la partita casalinga contro il Sassuolo; segue la trasferta europea contro il Copenhagen e infine il match contro la Juventus.