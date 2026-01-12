De Laurentiis senza freni dopo Inter-Napoli: il tweet che fa discutere

Sul campo il Napoli ha acciuffato il pareggio a San Siro, evitando la fuga solitaria della capolista Inter grazie alla doppietta di uno strepitoso Scott McTominay. Ciò che ha colpito è stato il tweet del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, che sul proprio account X ha evidenziato le difficoltà che sta vivendo la sua squadra durante questa stagione a causa degli infortuni.

ADL non ha dubbi sulla stagione del Napoli: il suo pensiero affidato ad un tweet

Terminata la partita tra Inter e Napoli, Aurelio De Laurentiis si è espresso affidando il proprio punto di vista ad un tweet pubblicato sul proprio account X.

Il numero uno del club partenopeo ha evidenziato un fattore che sta influenzando e non poco la stagione del Napoli, ovvero gli infortuni. Questa sera è apparso ancora una volta evidente il momento vissuto dal gruppo amministrato da Antonio Conte, che continua a fare i conti con assenze illustri e difficoltà nelle rotazioni. De Laurentiis si è schierato con il proprio tecnico e con la squadra, facendo i complimenti agli azzurri per il risultato maturato a San Siro.

Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora? — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 11, 2026

Il presidente del Napoli continua a supportare i propri ragazzi e a sostenere il lavoro del proprio tecnico il quale, nonostante le grosse difficoltà affrontate in questa fase della stagione, sta ottenendo ottimi risultati sul campo.