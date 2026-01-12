De Bruyne problema per McTominay? L’analisi è chiara: sentenza netta al belga!

La serata di gran cuore vissuta ieri dal Napoli sul campo dell’Inter lascia molte immagini nella mente di tifosi e addetti ai lavori, oltre che diverse riflessioni in vista dell’immediato futuro degli azzurri. I ragazzi di mister Conte sono infatti alle prese con numerose defezioni a causa dei tanti infortunati presenti in rosa, elemento che sta pesando nelle scelte del tecnico nelle ultime partite. Tra gli uomini fermi ai box c’è anche Kevin De Bruyne, tuttavia strigliato senza mezze misure da Pierpaolo Marino.

Sentenza pesantissima su De Bruyne: il pensiero sul centrocampista del Napoli

Da una sfida contro l’Inter all’altra, dalla vittoria del Maradona al pareggio in doppia rimonta del Meazza. Ad ottobre gli azzurri si erano imposti con il risultato di 3-1, con De Bruyne, McTominay e Anguissa sugli scudi. Il belga è fuori dai giochi proprio dal match di andata contro l’Inter, quando calciando il rigore del momentaneo 1-0 ha accusato un problema fisico.

Un acquisto estivo che adesso inizia a riscuotere anche qualche critica, nonostante la portata dell’affare che appena qualche mese fa appariva utopico. Nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero l’ex dirigente Pierpaolo Marino ha manifestato il proprio disappunto riguardo le scelte compiute dal club azzurro sull’ex Manchester City:

“Se io ho McTominay, De Bruyne a 36 anni non lo prendo. De Bruyne è stata un’operazione simpatia e stava rischiando di rovinare Scott”.

Le dichiarazioni di Marino derivano anche dalle difficoltà da parte dello staff tecnico del Napoli nel trovare un incastro che permettesse di vedere in campo contemporaneamente De Bruyne, McTominay, Anguissa e Lobotka.