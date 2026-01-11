Occhio al big azzurro contro l’Inter: messaggio chiaro per il Napoli, avete sentito?

Alla vigilia di Inter-Napoli, arrivano parole che accendono il dibattito tattico. Beppe Bergomi, intervenuto ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, ha analizzato il momento del Napoli, soffermandosi sulle assenze e sulle possibili chiavi della partita. L’ex Inter ha individuato in Spinazzola un elemento spesso sottovalutato ma capace di incidere sulla fascia. Può essere lui la chiave del match per Antonio Conte.

Bergomi e le assenze del Napoli

Per Bergomi, il Napoli arriva alla sfida con diverse assenze e questo può essere un fattore che può pesare sull’equilibrio complessivo della squadra. Una condizione che riduce le rotazioni e obbliga a scelte mirate, soprattutto contro un avversario strutturato come l’Inter.

Ma occhio poi a quanto riferito sul big azzurro che può fare la differenza. Bergomi si è infatti poi soffermato su un nome preciso. Quello di Leonardo Spinazzola che viene indicato come un giocatore sottovalutato, ma che potenzialmente potrà questa sera essere decisivo nello sviluppo della partita.

“Il Napoli ha un giocatore un po’ troppo sottovalutato che potrà dare fastidio sulla fascia, è Spinazzola. Se c’è o non c’è, il Napoli cambia”.

Il confronto sulla fascia e la crescita di Luis Henrique in casa Inter

Bergomi ha allargato poi lo sguardo al duello diretto sulla fascia. Di fronte a Spinazzola, Luis Henrique rappresenta una soluzione che l’Inter sta costruendo nel tempo.

“Sulla sua fascia, nonostante la timidezza, Luis Henrique sta invece crescendo anche dal punto di vista difensivo”.

Una lettura che racconta una sfida nella sfida. In gare di questo livello, spesso sono i dettagli e i duelli individuali a spostare gli equilibri. E Inter-Napoli, ancora una volta, promette di essere decisa anche da queste dinamiche.