Inter-Napoli, cambia tutto in vista del big match: quanto accaduto infiamma il clima!

Il pareggio del Milan contro la Fiorentina riaccende la corsa nelle zone alte della classifica. I rossoneri non approfittano dello scontro diretto tra Inter e Napoli e lasciano aperto uno scenario che ora può diventare favorevole agli azzurri. A poche ore da una sfida delicata, il Napoli si ritrova con una doppia missione davanti. Non perdere contatto con l’Inter e provare a superare il Milan. I numeri parlano chiaro e il momento chiede concretezza.

Il Milan si ferma, occasione per il Napoli contro l’Inter

Il risultato del Franchi pesa. Il Milan non va oltre l’1-1 contro la Fiorentina e manca l’allungo in classifica. Una partita che lascia rimpianti per la squadra di Massimiliano Allegri, chiamata a gestire meglio una fase decisiva della stagione.

Il pareggio dei rossoneri assume un valore ancora maggiore se collegato allo scontro diretto tra Inter e Napoli di questa sera. Una combinazione che può ridisegnare gli equilibri nelle posizioni di vertice della Serie A.

Classifica corta e missione azzurra

La situazione attuale racconta di distacchi minimi. L’Inter guida con 42 punti, il Milan segue a quota 40, poi la Roma a 39 e il Napoli a 38. Numeri che confermano quanto ogni risultato possa incidere.

Il Napoli si trova davanti a un bivio. Vincere significherebbe restare pienamente agganciati alla corsa e sfruttare un turno che ha già offerto un assist inatteso.