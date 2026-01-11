Home ->

Inter-Napoli, cambia tutto in vista del big match: quanto accaduto infiamma il clima!

Il pareggio del Milan contro la Fiorentina riaccende la corsa nelle zone alte della classifica. I rossoneri non approfittano dello scontro diretto tra Inter e Napoli e lasciano aperto uno scenario che ora può diventare favorevole agli azzurri. A poche ore da una sfida delicata, il Napoli si ritrova con una doppia missione davanti. Non perdere contatto con l’Inter e provare a superare il Milan. I numeri parlano chiaro e il momento chiede concretezza.

Il Milan si ferma, occasione per il Napoli contro l’Inter

Il risultato del Franchi pesa. Il Milan non va oltre l’1-1 contro la Fiorentina e manca l’allungo in classifica. Una partita che lascia rimpianti per la squadra di Massimiliano Allegri, chiamata a gestire meglio una fase decisiva della stagione.

Calciatori del Napoli esultano dopo il gol alla Lazio in campionato

Il pareggio dei rossoneri assume un valore ancora maggiore se collegato allo scontro diretto tra Inter e Napoli di questa sera. Una combinazione che può ridisegnare gli equilibri nelle posizioni di vertice della Serie A.

Classifica corta e missione azzurra

La situazione attuale racconta di distacchi minimi. L’Inter guida con 42 punti, il Milan segue a quota 40, poi la Roma a 39 e il Napoli a 38. Numeri che confermano quanto ogni risultato possa incidere.

Il Napoli si trova davanti a un bivio. Vincere significherebbe restare pienamente agganciati alla corsa e sfruttare un turno che ha già offerto un assist inatteso.

