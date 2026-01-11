Napoli, tabù pesantissimo contro l’Inter: avete visto i numeri?

Otto anni e mezzo. È questo il tempo che separa il Napoli dall’ultima vittoria a San Siro contro l’Inter in Serie A. Un dato che pesa e che accompagna gli azzurri alla vigilia di una nuova sfida a Milano. L’ultimo successo risale all’aprile del 2017, una partita decisa da un episodio e diventata un riferimento costante nei precedenti recenti. Da allora, il Meazza è rimasto terreno difficile, con risultati che raccontano una storia fatta di sconfitte, pareggi e occasioni mancate.

L’ultima vittoria del Napoli a San Siro

Per ritrovare un successo del Napoli contro l’Inter in campionato bisogna tornare indietro al 30 aprile 2017. In quella occasione, fu Callejon a sfruttare uno svarione difensivo di Nagatomo per firmare lo 0-1 finale.

Una vittoria arrivata in un contesto diverso, con un Napoli capace di colpire al momento giusto e difendere il risultato fino al termine.

I numeri al Meazza dopo il 2017

Da quella partita in poi, i precedenti al Meazza raccontano una tendenza netta. Il Napoli ha affrontato l’Inter otto volte a San Siro, raccogliendo cinque sconfitte e tre pareggi, senza mai riuscire a tornare al successo in Serie A.

Numeri che spiegano quanto sia diventato complicato affrontare l’Inter in trasferta, soprattutto in uno stadio che spesso amplifica le difficoltà degli avversari.

L’unica gioia recente e l’attesa di oggi

L’unico sorriso azzurro a San Siro, dopo il 2017, è arrivato nel 2020 in Coppa Italia. In semifinale, il Napoli è riuscito a imporsi grazie a un gol da fuori area di Fabian Ruiz, in una gara diversa per peso e contesto rispetto al campionato.

Oggi il Napoli torna a San Siro con questo passato sulle spalle. E ogni sfida è anche un’occasione per riscrivere una storia che, da troppo tempo, aspetta una pagina nuova.