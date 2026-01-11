Inter-Napoli, Conte cambia tutto con l’Inter: torna titolare a sorpresa

Alla vigilia di Inter-Napoli, Antonio Conte prepara una serie di cambi destinati a far discutere. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’allenatore azzurro è pronto a modificare più reparti, partendo dalla difesa. Il ritorno di Beukema dal primo minuto rappresenta una scelta chiara, così come alcune variazioni sulle corsie e sulla linea offensiva contro l’Inter.
Beukema di nuovo titolare, difesa rivista
La prima novità riguarda il reparto arretrato. Beukema è pronto a riprendersi una maglia da titolare, con Di Lorenzo che dovrebbe scivolare sulla fascia. Una scelta che punta a dare maggiore solidità centrale contro l’Inter.
Insieme a lui dovrebbe tornare dall’inizio anche Juan Jesus, favorito su Buongiorno. Al centro della difesa resta Rrahmani, mentre il pacchetto arretrato viene completato da Spinazzola sulla corsia opposta.
Scelte obbligate tra centrocampo e attacco
A centrocampo Conte sembra orientato a confermare l’assetto con Lobotka in regia e McTominay come riferimento fisico. Davanti alla difesa, l’equilibrio resta una priorità, soprattutto in una gara da gestire con attenzione a San Siro.
In attacco, invece, le decisioni sono influenzate dalle assenze. L’indisponibilità di Neres porta Politano ad avanzare alle spalle di Hojlund, chiamato a guidare il reparto offensivo. Sugli esterni offensivi trova spazio Elmas, mentre Milinkovic-Savic è confermato tra i pali.