Inter-Napoli, Conte cambia tutto con l’Inter: torna titolare a sorpresa

Conte pensieroso in panchina

Alla vigilia di Inter-Napoli, Antonio Conte prepara una serie di cambi destinati a far discutere. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’allenatore azzurro è pronto a modificare più reparti, partendo dalla difesa. Il ritorno di Beukema dal primo minuto rappresenta una scelta chiara, così come alcune variazioni sulle corsie e sulla linea offensiva contro l’Inter.

Beukema di nuovo titolare, difesa rivista

La prima novità riguarda il reparto arretrato. Beukema è pronto a riprendersi una maglia da titolare, con Di Lorenzo che dovrebbe scivolare sulla fascia. Una scelta che punta a dare maggiore solidità centrale contro l’Inter.

Sam Beukema a contrasto con Yildiz nella gara fra Napoli e Juve
Beukema in Napoli-Juve

Insieme a lui dovrebbe tornare dall’inizio anche Juan Jesus, favorito su Buongiorno. Al centro della difesa resta Rrahmani, mentre il pacchetto arretrato viene completato da Spinazzola sulla corsia opposta.

Scelte obbligate tra centrocampo e attacco

A centrocampo Conte sembra orientato a confermare l’assetto con Lobotka in regia e McTominay come riferimento fisico. Davanti alla difesa, l’equilibrio resta una priorità, soprattutto in una gara da gestire con attenzione a San Siro.

In attacco, invece, le decisioni sono influenzate dalle assenze. L’indisponibilità di Neres porta Politano ad avanzare alle spalle di Hojlund, chiamato a guidare il reparto offensivo. Sugli esterni offensivi trova spazio Elmas, mentre Milinkovic-Savic è confermato tra i pali.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
