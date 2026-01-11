Inter-Napoli, Stellini rivela: “Conte non c’è per questo motivo” poi sul rigore subito

Si chiude 2-2 il big match tra Inter e Napoli. Una doppia rimonta partenopea, con McTominay che recupera prima Dimarco e poi Calhanoglu per il pareggio finale. Tanto caos con il rigore e soprattutto il rosso diretto di Antonio Conte, che ha portato il mister a non presentarsi ai microfoni, col vice Stellini al suo posto.

Stellini nel post-partita: “Conte ha deciso così per il rosso, la reazione della squadra dà fiducia”

Stellini ha parlato a DAZN dopo il 2-2 tra Inter e Napoli. Le sue dichiarazioni.

Sull’episodio del rigore.

“Andrei oltre, non mi soffermerei sull’episodio del rigore. Io penserei alla prestazione, che è stata ottima dopo il rigore. Ci dà fiducia, forza e abbiamo dimostrato di valere il titolo dell’anno scorso sul campo della prima in classifica”.

La reazione.

“Si c’è grande soddisfazione per la reazione. Non abbiamo visto l’episodio, la reazione è più al gol subito che all’episodio. Se dovessimo parlare dell’episodio in sé dovremmo riavvolgere il nastro ma non ci va di farlo“.

Conte non presente nel post-partita.

“Il mister altre volte dopo un rosso ha deciso di non venire. Speriamo di non dovermi presentare altre volte io, vuol dire che non ha preso altri rossi (ride, ndr).

Soddisfatti per la prestazione.

“Siamo in un ottimo momento di forma e stiamo bene fisicamente. Peccato avere poche rotazioni, ma prestano alcuni torneranno. Rimontare 2 volte a San Siro contro l’Inter non era facile, abbiamo meritato il pare e siamo soddisfatti della prestazione“.

Su Hojlund.