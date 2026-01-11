Caos in Inter-Napoli, rigore per i nerazzurri e rosso per Conte: cosa è successo

Nel secondo tempo scoppia il caos durante Inter-Napoli. Dopo un primo tempo chiuso sull’1-1 con i gol di Dimarco prima e McTominay poi, la seconda frazione si era aperta nel segno dell’equilibrio. Equilibrio spezzato dal rigore assegnato all’Inter su pestone di Rrahmani su Mkhitaryan. Subito furia Conte, che ha portato al rosso diretto.

Inter-Napoli, rigore ai nerazzurri e rosso diretto a Conte

Intorno al 70′, in area di rigore, Mkhitaryan riceve un pestone da Rrahmani dopo aver già lasciato il pallone dal proprio piede. Dopo la fine dell’azione, l’arbitro Doveri ferma il gioco per attendere il controllo al VAR. Dopo pochi minuti, il direttore di gara va al monitor, suscitando un iniziale protesta di Conte.

Dopo aver assegnato il rigore per il fallo di Rrahmani, scoppia il caos. Antonio Conte è una furia contro il quarto uomo e contro l’arbitro per l’assegnazione del rigore. Faccia a faccia e grande rabbia, che ha poi portato all’espulsione diretta. Il tecnico ha lasciato il terreno di gioco urlando: “Che vergogna”.

Calhanoglu ha poi realizzato il rigore, ma all’81’ il Napoli pareggia i conti ancora con McTominay.