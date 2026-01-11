Home ->

Inter-Napoli, Politano carica gli azzurri: “Dovremo spingere fortissimo” poi sull’importanza della gara

Il big match è servito. Inter e Napoli sono pronte a scontrarsi nel grande match di San Siro, con le formazioni ufficiali che sono già state diramate. La palla, prima del campo, è per le interviste pre-partita, con Politano che ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio. Le sue parole.

Politano nel pre-partita: “Sarà fondamentale non perdere, non è ancora decisiva”

Sulla partita.

“Bisogna spingere fortissimo, l’Inter è una squadra forte ma noi non siamo da meno. Cercheremo di portare a casa la partita”.

Pallino del gioco.

“Dovremo cercare di non far palleggiare l’Inter, bisogna essere bravi a tenere il più possibile il pallino del gioco“.

Fondamentale non perdere.

“La partita non è fondamentale come l’anno scorso che era verso la fine del campionato. Sarà comunque importante, saranno 3 punti importanti ma sarà fondamentale soprattutto non perdere“.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
