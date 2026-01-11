Inter-Napoli, Politano carica gli azzurri: “Dovremo spingere fortissimo” poi sull’importanza della gara

Il big match è servito. Inter e Napoli sono pronte a scontrarsi nel grande match di San Siro, con le formazioni ufficiali che sono già state diramate. La palla, prima del campo, è per le interviste pre-partita, con Politano che ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio. Le sue parole.
Politano nel pre-partita: “Sarà fondamentale non perdere, non è ancora decisiva”
Politano ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Inter-Napoli. Le sue dichiarazioni.
Sulla partita.
“Bisogna spingere fortissimo, l’Inter è una squadra forte ma noi non siamo da meno. Cercheremo di portare a casa la partita”.
Pallino del gioco.
“Dovremo cercare di non far palleggiare l’Inter, bisogna essere bravi a tenere il più possibile il pallino del gioco“.
Fondamentale non perdere.
“La partita non è fondamentale come l’anno scorso che era verso la fine del campionato. Sarà comunque importante, saranno 3 punti importanti ma sarà fondamentale soprattutto non perdere“.