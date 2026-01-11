Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Inter-Napoli, le scelte di Conte: un top resta fuori!

di
La formazione ufficiale del Napoli.

Tutto pronto a San Siro. Il Napoli è arrivato allo stadio dove tra circa un’ora ci sarà il calcio d’inizio del big match. L’Inter punta a sfruttare il piccolo stop del Milan per guadagnare punti su rossoneri e partenopei e tentare la ‘fuga’. Il Napoli vuole reagire al mezzo passo falso col Verona, recuperando il terreno perso proprio dai nerazzurri. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Inter-Napoli, la formazione degli azzurri: Buongiorno resta fuori

Tante conferme per Antonio Conte, ma anche un esclusione eccellente. Buongiorno, infatti, resterà in panchina, al suo posto Beukema. Confermata la panchina di Noa Lang, con Neres che non giocherà per l’infortunio subito contro la Lazio. Le scelte ufficiali di Antonio Conte.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. All. Conte

Buongiorno a contrasto con Conceicao
Buongiorno si contende il pallone con Conceicao in Napoli Juventus. (ANSA) SpazioNapoli.it

L’11 dell’Inter: titolarissimi per Chivu

Di seguito anche l’11 titolare dell’Inter di Chivu, che ospiterà i partenopei in questo big match dello stadio San Siro.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; L. Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie